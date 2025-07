La supuesta “pelea” entre kirchneristas fue todo un blef y el periodismo nacional se tragó el sapo

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Desde finales del año 2024 cuando Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Cristina Fernández, parecían pelear mediáticamente por listas y candidatos, dije que todo era una mentira, reproché a la prensa nacional por su poca capacidad de análisis político y el escaso conocimiento que tienen, a pesar de los años en que vieron transitar a los kirchneristas, sobre el relato amoldado a las circunstancias que éstos desarrollan y no dudé en señalar que simulaban una pelea para hacer más fuerte y más grande la posibilidad del voto pobre, en la diezmada provincia de Buenos Aires.

Todo fue como lo anuncié en ese momento y hoy vemos que Cristina, Massa, Kicillof y Máximo Kirchner, reconstruyen el viejo Frente Para la Victoria, esta vez disimulado tras un nuevo nombre, Fuerza Patria. Pero son los mismos y más de lo mismo. Ellos nunca iban a ir desmembrados como analizaba la prensa nacional, cuando suponían que Axel Kicillof tenía la decisión y el poder para decidir, inclusive, sobre Cristina Fernández, la patrona de todos ellos, incapaces de contradecir alguna de sus decisiones.

Fue en ese momento en que bajé todas las expectativas del periodismo que me consultaba alentados por una desunión que iba a impactar seriamente en las elecciones de este año en la provincia de Buenos Aires, como un preludio a la del 2027. Y no me equivoqué. Ninguno de estos tienen la autonomía para maniobrar por sí mismo, ni decisión para imponerse a la orden de CFK. La condenada los maneja por internet y cualquier kirchnerista en el país, excepto algún gobernador que haya arreglado ATN con MIlei, son libres para pensar por sí mismos. Obviamente eso incluye a todos y cada uno de los políticos de Santa Cruz que como Pablo Grasso y toda la troupe de “peronistas” filokirchneristas modela el discurso según las circunstancias, pero “pegan los tacos” cuando habla su madre putativa o les manda las órdenes a través de Pablo González.

El kirchnerismo/peronismo muta su pelaje pero objetivamente sigue siendo siempre el mismo Frente para la Victoria. En el 2017 adoptó el nombre “Unidad Ciudadana”, en el 2019 “Frente de Todos” y ahora “Fuerza Patria”; la sustancia es siempre la misma, solo simulan ser espacios distintos para “pisar” mejor electoralmente en los distintos distritos, ordenados y organizados por la madre del borrego, hoy bailando desde el balcón de su casa embargada.

Y así como en el 2019 se vendían “mejores” con el corrupto y golpeador de Alberto Fernández, hoy empaquetan las mismas malas artes del FPV en figuras como Verónica Magario, un incubus K apoyada por el inoxidable Sergio Massa con su poco renovado frente, siempre tan dispuesto a doblarse pero no romperse, con tal de seguir, junto a su esposa, pegados al poder y a la billetera política, después del fiasco de Galmarini por ser primera dama y volver a Tigre con la frente marchita, pero la ambición intacta.

Y volvieron los de siempre y como lo hizo Néstor y después Cristina y Massa y kicillof, volvieron las testimoniales que contagiaron a las fuerzas del cielo, metamorfosis de la nueva casta que ensobra a una parte del periodismo, mientras Milei llama a odiarlos más, excepto, claro, a los amigos que desde la Tv y las redes siguen analizando al kirchnerismo, a Cristina y repasan la corrupción de la década pasada y evitan hablar de la corrupción y las mentiras del gobierno actual.Esto nos lleva a pensar como conclusión, que los análisis políticos previos de la prensa nacional sobre “la pelea” del peronismo/kirchnerismo, no solo era equivocada sino falsa y preponderantemente se instaló como la zanahoria al burro, para engañar a una audiencia con una pelea ficticia, intentando distraer la atención de lo fundamental que es hablar de las debilidades del actual gobierno nacional un remember de la casta menemista reinstalada en una Argentina hambrienta de cambios pero que permanece en el mismo lugar, desde hace décadas. (Agencia OPI Santa Cruz)