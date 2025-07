¿Colisión ética, negocio acordado, tráfico de influencia o uso de información privilegiada?. El Gobernador Vidal ante un nuevo escándalo

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Recientemente y a través de una nota eminentemente informativa del diario “Ecojournal”, se conoció un texto señalando que Santa Cruz define los pliegos para la licitación de las áreas que dejó YPF y a raíz de ello se comenzaron a barajar algunos candidatos para hacerse cargo de las áreas petroleras, que el gobierno espera tener definida a fines de septiembre/2025.

Entre las compañías interesadas en quedarse con las áreas que eran de YPF sobresalen Patagonia Resources, Roch, Clear Petroleum, Quintana EyP, Brest y Azruge S.A.

El diario hace una breve descripción de cada una de las empresas pre seleccionada por Fomicruz y allí señala que la compañía Brest S.A busca quedarse con el área Pico Truncado-El Cordón. Esta firma es comandada por el empresario Hugo Eduardo Rodríguez, quien actualmente se desempeña como Director suplente de YPF en representación de la provincia de Santa Cruz por designación, en ese cargo, del gobernador Claudio Vidal, indica Ecojournal.

Y aquí comienzan a aparecer las alertas claves para determinar si esto es lícito o no o si aún siendo lícito no es ético o si no es nada de esto y se trata de un negocio fenomenal que el Gobernador Vidal le allana a algunos amigos, como lo adelantamos en el año 2024 cuando ya se hablaba de que la provincia se haría cargo de las áreas abandonadas por YPF.

¿De quién es Brest S.A?

Brest S.A es una empresa de servicios petroleros fundada en el año 2011 por Hugo Eduardo Rodriguez, quien además en 1995 fundó MEMCAP, consultora argentina de petróleo y en 2014 también creó CODEDCO SA (Colegio de Enseñanza Digital) en Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado, las cuales vendió al Sindicato de Petroleros Privados y en el 2018 Rodriguez fundó Santa Cruz Prevention, prestadora de servicios de indumentaria de la industria petrolera.

Ni bien asumió el gobierno de la provincia Claudio Vidal en diciembre del 2023, nombró a Rodriguez como Director Suplente de YPF, dentro de la participación accionaria que tiene Santa Cruz en la petrolera estatal, donde se desempeña hasta hoy.

Ahora y de acuerdo a la publicación del diario especializado en energía, la empresa Brest S.A espera que Fomicruz, quien maneja el traspaso de las áreas maduras de YPF, le ceda las áreas Pico Truncado-El Cordón a su propia empresa, lo cual levanta algunas sospechas que rozan lo ilegal o lo éticamente incorrecto.

Esto es bueno tenerlo presente porque cuando se proceda a llevar a cabo el proceso licitatorio, se podrá conocer si, como adelantamos hace un año atrás, Vidal privilegiará a varios amigos, algunos de los cuales ya mencionamos oportunamente como Patagonia Resources, de los hermanos Juan y Patricio Neuss, que se adjudicarían las áreas Los Perales-Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky; Clear Petroleum, va por el bloque Las Heras- Cañadón de La Escondida empresa chubutense de Juan Ignacio González Pedrozo y Nazareno y Emiliano López, hijos de Cristóbal López, un amigo de Vidal que estuvo sonriente en la asunción del petrolero a la gobernación en 2023.

Quintana EyP de Carlos Gilardone, titular también de la consultora FDC, va por las áreas de Cañadón León – Meseta Espinosa. Roch, fundada por Ricardo Chacra, tiene aspiraciones en las áreas Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, El Guadal-Lomas del Cuy y Cañadón Yatel y Azruge S.A., de Chubut, creada el año 2023 por los hermanos Santiago Rafael Egurza y Hernán Agustín Egurza, aspiran a quedarse con Cañadón Vasco.

Al amigo todo, a los enemigos, ni justicia

Pareciera que la frase de Domingo Perón que subtitula esta parte, es la base fundamental en la que se basa el gobierno provincial para distribuir los negocios porvenir del petróleo provincial, luego de la salida de YPF.

Algunas de las fuentes consultadas, sostienen que Hugo Eduardo Rodriguez no tiene ninguna incompatibilidad, dado que su cargo de Director Suplente en YPF, no implica que esté en ejercicio y en todo caso, hablan de una “falta ética”. Otros, en cambio, no están de acuerdo y señalan que este caso, de concretarse, será un claro escándalo que amenazará la gestión de Vidal, ya que en base a esta postura, se estaría violando la Ley N° 3.034 “Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública” que regula el desempeño ético y transparente de dichas funciones.

Ley N° 3.034 “Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”

Esta ley señala expresamente en el punto f) que cualquier funcionario debe “Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadắs con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses propios o privados”

En el inciso i) establece prohibiciones específicas al ordenar “Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto del cual se encuentre comprendido en alguna de las causas genéricas de excusación previstas en la ley procesal civil”.

Luego el Artículo 3 establece “Todos los sujetos comprendidos en el Articulo 1 deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la Ética Pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función”.

Finalmente el Artículo 30, indica que “Los Funcionarios y Empleados Públicos que se encuentren comprendidos en el régimen de incompatibilidades establecido por la presente ley la fecha de entrada en vigencia de dicho Régimen, deberán optar entre el desempeño de su cargo y la actividad incompatible, dentro de los treinta días (30) siguientes a dicha fecha”.

De los dos lados del mostrador

Si bien todo es “potencialmente posible”, porque aún no se ha implementado el proceso licitatorio, algunos creen que como YPF se retira de Santa Cruz, no tiene nada que ver que Rodriguez siga vinculado a la petrolera estatal y a su vez licite áreas maduras, sin embargo esto no es así, es mucho más serio.

Primero que Hugo Eduardo Rodriguez es parte del Directorio por la provincia; YPF sigue en Vaca Muerta y Santa Cruz tiene sus acciones en la empresa; YPF sigue desarrollando el no convencional en Palermo Aike, asociado con la provincia y en este marco, éste delegado de Vidal en YPF puede haber manejado y/o tenido acceso a información clasificada que le permita ser un mejor oferente con su empresa Brest S.A en Santa Cruz (a la cual representa en el Directorio) y pone a su empresa en una condición claramente privilegiada en relación con otras que licitan y hasta podrían estar en mejores condiciones técnicas y operativas que esta última.

Este dilema tiene varios flancos de ataque que nadie se ha ocupado de aclarar. Solo la ejecución de las licitaciones de las distintas áreas, nos permitirá clarificar quiénes y en qué condiciones se harán cargo de las áreas abandonadas por YPF y la decisión posterior de otorgarlas a las nuevas concesionarias, donde hay muchos amigos del gobernador que están esperando la oportunidad de ingresar a Santa Cruz gracias a las facilidades del RIGI y la liquidación de los recursos que se harán en manos privadas.

Como ya lo dijimos en un informe anterior, el Acuerdo entre YPF y el Estado Provincial, no se conoce; permanece bajo siete llaves y no hay posibilidad de analizar el alcance del mismo, las obligaciones y las condiciones en las cuales YPF abandona las áreas, hace el traspaso y las obligaciones que asume la provincia en ese marco, lo cual hasta el momento, es totalmente desconocido e incierto y cuando se haga público, seguramente generará muchas sorpresas como sucedió en el Acuerdo con Chevrón, en la provincia de Neuquén. (Agencia OPI Santa Cruz)