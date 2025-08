Edgardo Kueider irá a juicio oral en Paraguay y acusa a la jueza Arroyo Salgado de “inflar la causa”

- Publicidad -

El exsenador peronista Edgardo Kueider, quien enfrenta un juicio oral en Paraguay por contrabando, se declaró inocente y criticó la actuación de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en una causa que lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Kueider, que se encuentra bajo prisión domiciliaria en el país vecino desde su detención el 4 de diciembre pasado, fue encontrado en la frontera junto a su pareja, Iara Guinsel Costa, con más de 200.000 dólares sin declarar.

En declaraciones radiales, Kueider manifestó su indignación por la acusación de la jueza, calificándola de “falsedad total“. El exlegislador comparó su situación con la de la expresidenta Cristina Kirchner, al sostener que se solicita para él una pena de 14 años, mientras que la exmandataria recibió una condena de seis años en la causa Vialidad, a pesar de tratarse de delitos distintos.

Kueider aseguró que Arroyo Salgado “abultó la acusación” al pedir la pena máxima, y argumentó que la investigación está “muy agarrada de los pelos“. Según su versión, la jueza busca vincularlo con la causa “Securitas“, que investiga una red de corrupción por el presunto pago de coimas en empresas estatales como la distribuidora de energía entrerriana ENERSA, con el objetivo de justificar su competencia en el caso. El exsenador insinuó que la jueza podría estar utilizándolo como un “chivo expiatorio” para ganar notoriedad y aspirar a un lugar en la Corte Suprema.

Respecto al juicio por contrabando en Paraguay, Kueider ratificó su inocencia, afirmando que el dinero no era suyo ni de su pareja, sino que provenía de operaciones legales de intermediación que ella realizaba en el país. El exsenador explicó que ha rechazado la extradición abreviada a la Argentina, impulsada por Arroyo Salgado, porque considera que primero debe aclarar su situación en Paraguay. A su entender, es crucial volver a su país habiendo demostrado que el dinero no era de su propiedad, que no provenía de Argentina y que se trataba de transacciones lícitas. (Agencia OPI Santa Cruz)