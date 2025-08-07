Calma en el mercado: el dólar oficial cayó $5 y el dólar blue se ubicó en $1.325

- Publicidad -

El mercado de cambios cerró la jornada con una tendencia a la baja en la mayoría de sus cotizaciones. El dólar oficial, de referencia en el Banco Nación, finalizó hoy en $1.290 para la compra y $1.340 para la venta, lo que representa una caída de $5 respecto al cierre de la víspera. En el promedio de los bancos, el tipo de cambio minorista se situó en $1.340,728 para la venta, según datos del Banco Central (BCRA).

Por su parte, el dólar blue también registró una leve baja, cotizándose esta tarde en $1.305 para la compra y $1.325 para la venta en el circuito informal. La misma tendencia se observó en los mercados financieros, con el dólar MEP cayendo un 0,3% hasta los $1.331,02 y el dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocediendo un 0,3% para ubicarse en los $1.333,97. El dólar mayorista, en tanto, se posicionó en $1.327, con un descenso de 0,2%.

Según un análisis de la consultora PPI, la calma cambiaria que se vive en agosto marca un “punto de inflexión” en las estrategias financieras. La consultora explicó que el brusco salto del tipo de cambio en julio, que llegó a $1.360 en el CCL, fue de carácter transitorio y estuvo ligado al refinanciamiento de contratos en el mercado de futuros. Tras ese episodio, la actual “calma cambiaria” y la existencia de tasas reales atractivas motivaron una rotación de los inversores hacia la deuda en pesos, lo que ha dejado rezagadas a las estrategias en dólares.

En este contexto de relativa estabilidad en el mercado de divisas, las reservas del Banco Central se mantenían firmes, ubicándose el miércoles en 42.141 millones de dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)