Buscar
Suscribirse

Designaron a la nueva jefa de la Unidad Anticorrupción de Chubut

Chubut
- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Procuración General del Chubut designó a la fiscal general Julieta Gamarra como titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), organismo clave en la lucha contra los delitos vinculados a la corrupción estatal en la provincia.

Gamarra asumirá las funciones desde el próximo 11 de agosto en reemplazo del fiscal Omar Rodríguez, quien recientemente presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

La designación fue acordada con la fiscal jefa de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Trelew, Silvia Pereira bajo el esquema de jefaturas rotativas que impulsa la Procuración para fortalecer el abordaje de causas complejas.

- Publicidad -

La fiscal Gamarra estará frente de la UFE-DAP hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque se contempla la posibilidad de una reelección en su cargo. (Agencia OPI Chubut)

- Publicidad -

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Más Noticias

Reunión entre Vidal, Gordillo y los sindicatos de YCRT. ¿Pelea o acting en la reunión de ayer en Casa de Gobierno?. Mucha plata y sospechosos pagos

Destacadas

Votación contundente en Diputados: rechazan cinco decretos clave del gobierno de Javier Milei

Política

El gobierno de Javier Milei sufrió una dura derrota en Diputados y Francos anunció que vetarán todas las leyes

Nacionales

Cumbre Putin-Trump: Rusia y Estados Unidos acuerdan una reunión bilateral en los próximos días

Internacionales

Notas Relacionadas

- Publicidad -