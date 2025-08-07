Designaron a la nueva jefa de la Unidad Anticorrupción de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Procuración General del Chubut designó a la fiscal general Julieta Gamarra como titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), organismo clave en la lucha contra los delitos vinculados a la corrupción estatal en la provincia.

Gamarra asumirá las funciones desde el próximo 11 de agosto en reemplazo del fiscal Omar Rodríguez, quien recientemente presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

La designación fue acordada con la fiscal jefa de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Trelew, Silvia Pereira bajo el esquema de jefaturas rotativas que impulsa la Procuración para fortalecer el abordaje de causas complejas.

- Publicidad -

La fiscal Gamarra estará frente de la UFE-DAP hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque se contempla la posibilidad de una reelección en su cargo. (Agencia OPI Chubut)