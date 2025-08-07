El Banco Central publica el REM: proyectan una inflación del 1,8% para julio

- Publicidad -

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado hoy por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), consultoras y entidades financieras proyectan una inflación mensual del 1,8% para el mes de julio. Esta estimación representa un leve incremento de 0,1% respecto de la proyección del mes anterior, lo que marca un punto de atención en la evolución de los precios.

El informe, que consolida las proyecciones de analistas de todo el país, también ubica la inflación núcleo en 1,8% para el mismo período. A pesar de este guarismo, las expectativas de los expertos apuntan a una baja generalizada en los meses subsiguientes, con cifras mensuales que se mantendrían siempre por debajo del 2%. Para todo el año 2025, la proyección de la variación interanual se sitúa en 27,3 por ciento.

Por otra parte, el relevamiento abordó el desempeño de la economía real, estimando que el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral habría crecido un 0,8% entre abril y junio en comparación con el primer trimestre de 2025. Los analistas prevén una leve desaceleración del crecimiento en el tercer trimestre, con un avance del 0,5%, para luego repuntar a un 0,6% en el último cuarto del año. En términos anuales, las expectativas indican que el PIB real de 2025 podría ser un 5% superior al promedio registrado en 2024.

En cuanto al tipo de cambio nominal, las proyecciones también fueron actualizadas. La mediana de las estimaciones sitúa al dólar en $1.315 para el promedio de agosto de 2025. Para fin de año, en diciembre, el pronóstico es de $1.405 por unidad, lo que implicaría una variación interanual esperada de 37,6%. (Agencia OPI Santa Cruz)