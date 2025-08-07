El gobierno de Javier Milei sufrió una dura derrota en Diputados y Francos anunció que vetarán todas las leyes

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció la derrota del oficialismo en la Cámara de Diputados durante la reciente jornada legislativa y anticipó que el presidente Javier Milei vetará de manera contundente toda ley que implique un aumento del gasto público. En declaraciones radiales, Francos admitió: “Perdimos todas”, en referencia a los proyectos que la oposición logró aprobar y que ahora deberán ser debatidos en el Senado, entre los que se destacan el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica.

El funcionario no escatimó críticas hacia los bloques opositores que habitualmente negociaban con el oficialismo, acusándolos de actuar en complicidad con el kirchnerismo. Francos afirmó que “casi todos los radicales, la Coalición Cívica, algunas fuerzas provinciales” se unieron al kirchnerismo en la votación. Vinculó este accionar a motivaciones electorales, señalando que la oposición se “aprovechó de la situación para hacer demagogia“, y agregó que el país fue “destruido por el kirchnerismo” con el discurso de trabajar para los más necesitados.

En este contexto, el jefe de Gabinete defendió las facultades delegadas del Poder Ejecutivo y argumentó que el objetivo de la Cámara baja es revertir las reformas estructurales del Gobierno. Según Francos, esto generaría más gastos y pondría en riesgo el superávit fiscal, un pilar de la gestión actual que, afirmó, alcanzó el 3,8% en 2024 y el 2,4% en lo que va de 2025. “Es imposible sacar a la Argentina del pozo si no recortamos el gasto público. Si el Congreso quiere imponernos gasto público, va a costar mucho salir“, advirtió.

- Publicidad -

Para concluir su defensa de la política económica, Francos se refirió a la deuda externa pública, que según sus cifras se redujo en 34.000 millones de dólares desde 2023. El funcionario responsabilizó a los gobiernos kirchneristas por un importante segmento de la deuda actual, que estimó en 303.000 millones de dólares de un total de 500.000 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)