Melella sostuvo que se incrementó la cantidad de personas que acuden a comedores comunitarios

(OPI TdF) – El gobernador Gustavo Melella señaló que la “situación social es muy compleja pese a que el gobierno nacional diga que bajó la pobreza” durante un encuentro que encabezó con referentes de comedores y merenderos de Río Grande.

Al analizar la situación económica general de la provincia y del país, el gobernador dijo que “la verdad es que sigue creciendo la cantidad de vecinos y vecinas que acuden a un comedor porque no tienen empleo, o porque su empleo no les alcanza y es fundamental que estemos presentes para acompañarlos”.

Melella estuvo acompañado de la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperón y añadió que “la situación es cada vez más complicada, cada vez hay más pobreza, cada vez hay peor alimentación, lo cual a futuro es un golpe social muy duro para nuestros pibes y pibas”.

“En este contexto la provincia y los tres municipios hacen un gran trabajo de acompañamiento a los comedores, no solo con la entrega de alimentos, sino también con apoyo escolar, con el abordaje de cuestiones de salud, de situaciones de violencia de género, cuestiones judiciales. Hoy es necesario seguir apostando y reforzando estas acciones”, dijo Melella.

El gobernador sostuvo que el gobierno que encabeza tiene “el compromiso es sostener la asistencia como se viene realizando, mejorar las cuestiones que los y las referentes nos han manifestado y redoblar los esfuerzos para estar presentes frente a las necesidades crecientes de las familias”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)