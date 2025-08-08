La defensa de Cristina Kirchner recurre a la Corte Suprema por la tobillera electrónica

- Publicidad -

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo de la presentación es apelar la decisión que ratifica el uso de una tobillera electrónica durante su arresto domiciliario, una medida que la defensa considera innecesaria y que ha sido previamente confirmada por otras instancias judiciales.

El abogado Carlos Beraldi, representante legal de la exmandataria, formalizó el pedido. Ahora, la Cámara Federal de Casación deberá evaluar si concede el recurso. En caso de una respuesta negativa, la defensa aún podría presentar una queja directa ante el máximo tribunal para que el caso sea revisado.

Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en la causa conocida como “Vialidad“. La sentencia, dictada por el Tribunal Oral Federal 2, le fue otorgada con arresto domiciliario en su residencia del barrio porteño de Constitución. A pesar de que la expresidenta cuestiona la necesidad del dispositivo de monitoreo, tanto el Tribunal Oral como la Cámara de Casación han ratificado su uso. La apelación ante la Corte Suprema también busca revisar las restricciones impuestas a las visitas que puede recibir la exmandataria en su domicilio. (Agencia OPI Santa Cruz)