La Hoya cierra la temporada anticipadamente por la falta de nieve

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El centro de esquí de La Hoya anunció que cerrará anticipadamente la temporada invernal ante la falta de nieve y las bajas reservas en el sector turístico.

El cierre se prevé para el domingo 10 de agosto ante la crítica situación del turismo interno y la falta de nevadas en la región.

Mediante un comunicado señalaron que “la naturaleza marca el ritmo, y este invierno nos lleva a cerrar la temporada 2025 el domingo 10 de agosto” y agradecieron a todo el equipo de trabajo, residentes y visitantes que “llenaron La Hoya de energía”.

- Publicidad -

Los prestadores turísticos definieron que la situación económica en la comarca es compleja y se hizo sentir en Esquel.

Desde el Ente Mixto de turismo están analizando alternativas frente a la falta de nieve y apostarán a la temporada primaveral con la fiesta de Tulipanes en octubre. (Agencia OPI Chubut)