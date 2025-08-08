Ordenan reconstruir el disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo en el Congreso

- Publicidad -

La jueza federal María Servini, a cargo del Juzgado N° 1 de Buenos Aires, ha ordenado la reconstrucción del disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo. El hecho ocurrió durante la movilización de jubilados en las inmediaciones del Congreso Nacional el 12 de marzo.

Las diligencias judiciales se llevarán a cabo el próximo lunes en el lugar exacto del incidente y estarán a cargo de la Policía de la Ciudad, según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas. La reconstrucción tiene como objetivo principal determinar la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Grillo, desde su origen hasta el punto de impacto.

La resolución de la magistrada Servini busca establecer varios puntos clave. Entre ellos, se intentará dilucidar la velocidad que alcanzó el proyectil, la posición del arma en el momento del disparo y el ángulo de salida. Además, se investigará si el proyectil rebotó en alguna superficie antes de herir a Grillo y cómo esta circunstancia pudo haber afectado su velocidad o dirección.

- Publicidad -

Este nuevo paso en la investigación se suma a las primeras acciones de la Policía de la Ciudad, que el fin de semana pasado había realizado un reconocimiento del lugar. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia de la víctima, consideró aquel movimiento como un avance significativo. Agustina Lloret, abogada de la familia Grillo e integrante del CELS, había informado en su momento que los agentes habían tomado medidas y fotografías para preparar esta etapa de la reconstrucción.

Pablo Grillo, de 35 años, fue impactado por un proyectil de gas lacrimógeno a pocos metros del anexo del Senado de la Nación. Tras una internación de casi tres meses en el Hospital Ramos Mejía, recibió el alta el 3 de junio y fue trasladado al Hospital Manuel Rocca para continuar con su proceso de rehabilitación. (Agencia OPI Santa Cruz)