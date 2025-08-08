Pettovello: “El presidente Milei pensó en un ministerio humano” y no solo en la economía

- Publicidad -

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, defendió al presidente Javier Milei y desmintió la imagen pública que, según ella, se intenta construir. En una entrevista con el influencer “El Gordo Dan” en el canal de streaming Carajo, Pettovello aseguró que Milei es una persona “hipersensible” que no solo se enfoca en la economía, sino también en las políticas sociales.

La funcionaria comentó que el presidente ha sido criticado por su enfoque en políticas sociales a pesar de su ideología libertaria. Sin embargo, enfatizó que, “al contrario de lo que dicen“, Milei es una persona que pensó en un ministerio humano y que el objetivo final de su gobierno es la “dignidad humana“.

Pettovello explicó que, aunque “la igualdad no existe“, el plan del Gobierno busca ofrecer “oportunidades parecidas” a todos los ciudadanos. Detalló que, para lograrlo, es fundamental garantizar el desarrollo cognitivo de los niños a través de una nutrición adecuada, lo que les permitiría ingresar al sistema educativo en condiciones similares. (Agencia OPI Santa Cruz)