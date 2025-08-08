Violento ataque al propietario de un frigorífico en Trevelin

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Uno de los propietarios del frigorífico Dicasur de Trevelin fue violentamente atacado por dos hombres armados que le reclamaron el pago de una deuda, aunque terminaron golpeándolo y se llevaron 5 millones de pesos.

EL violento hecho se produjo este miércoles cuando la víctima llamó a la policía de Chubut para denunciar un ataque en la sede comercial del frigorífico.

El sujeto sostuvo que dos hombres con pistolas “le exigieron dinero, lo golpearon y se llevaron $5.000.000. Los sujetos se dieron a la fuga en una camioneta Amarok por Ruta 259, en dirección a Esquel” donde fueron interceptados por la policía.

La camioneta doble cabina circulaba sin patente y con una antena de internet satelital en el parabrisas.

La policía secuestró una pistola y un cargador debajo del asiento delantero del vehículo y detuvo a los dos ocupantes e iniciaron una investigación. (Agencia OPI Chubut)