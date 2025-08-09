Condenaron a una gasista por provocar intoxicación en una escuela

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un gasista matriculado fue condenado este viernes a una pena de dos años y medio de prisión en suspenso por una intoxicación masiva ocurrida en una escuela de El Maitén en 2022, donde hubo 74 estudiantes y 3 docentes afectados por inhalación de monóxido de carbono.

Al responsable se lo inhabilitó para trabajar en instalaciones de gas por el mismo período.

La decisión la adoptó el juez Martín O’Connor y el implicado es Juan Manuel Cottet quien había sido acusado por una grave intoxicación por monóxido de carbono ocurrida en junio de 2022 en una escuela ubicada en Buenos Aires Chico, en El Maitén, departamento Cushamen.

Junto a la fiscalía representada por Débora Barrionuevo y Eugenia Castro, el magistrado sostuvo que Cottet “no cumplió con las normas profesionales y de seguridad durante la instalación de una caldera en el establecimiento escolar”.

La Fiscalía recordó que la obra no había sido declarada ante la empresa distribuidora de gas en la zona ni fue sometida a las inspecciones requeridas, y el conducto de evacuación de gases fue instalado de manera incorrecta.

El gasista había sido acusado junto a un ayudante Carlos Jordi, de alterar la escena y eliminar posibles pruebas del delito, donde se detectaron instalaciones de rejillas de ventilación y modificaciones en la caldera para eliminar pruebas.

La justicia absolvió a Jordi por falta de pruebas y Cottet cumplirá la pena en suspenso. (Agencia OPI Chubut)