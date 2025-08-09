Política de seducción de Claudio Vidal con la familia Limonao para obtener “la licencia social” e iniciar la explotación de uranio en Laguna Sirven

- Publicidad -

Heras, ya lo hizo la familia Costa en el año 2011, cuando a través de la empresa Mercest ingresó en las tierras aborígenes de la familia Limonao en Laguna Sirven (Reserva provincial y tierras ancestrales reconocidas por ley) para llevar a cabo cateos en relación con el yacimiento de uranio que en ese momento movilizaba al Ministerio de Planificación de Julio de Vido. Solo que en ese momento, a los Limonao intentaron estafarlos por parte de privados que no lograron concretar el engaño; ahora el que opera de forma directa, presiona y “negocia” es la provincia a través de su máxima figura: el gobernador Claudio Vidal.

El gobierno provincial busca por todos los medios doblegar la voluntad de los Limonao de manera definitiva y por esa razón, el gobernador en persona, quien rara vez recibe a alguien que lo necesita con urgencia, hizo una foto con los descendientes de esta familia natural del norte santacruceño, pero no porque le importe reivindicar los derechos de los pueblos originarios, sino, porque le interesa obtener el permiso para explotar Laguna Sirven y necesita imperiosamente, la licencia social para que Fomicruz, que ya tiene armado, acordado y negociado el yacimiento con nombre y apellido, pueda entregarle el supermillonario negocio en dólares a sus amigos.

Gobernador, intervenga por favor

El gran negocio acá ameritó la intervención de Vidal para destrabar el principal escollo que obstura el desarrollo de la zona desde que lo intentó hacer Eduardo Costa con Mercest SA inicialmente y posteriormente con la empresa minera creada por su familia con el mismo fin, llamada Sophía Energy, la cual tuvo como objetivo principal esa explotación mineralógica allí en Las Heras, al punto que su nombre es homónimo del denominado “Proyecto Sofía”; “Sofia” es la denominación que se le da al modelo geológico superficial existente. En el mundo se han reportado 124 depósitos de este tipo, uno de ellos está en Las Heras.

El gobierno actual de la provincia, en el mes de abril 2025 cerró el negocio de la explotación de uranio con Sophia Energy, como lo venimos comunicando en reiterados informes y el último paso, lo acaba de dar Vidal logrando “convencer” a la familia Limonao para que de la autorización expresa que por ley impide al gobierno, explotar uranio y otros minerales en la Reserva de Laguna Sirven.

Lo que no ha trascendido y el gobierno no lo expresa en el lavado informe que blanqueó en la prensa provincial (y tampoco nadie le pregunta al gobierno), es ¿Cuál fue el marco del acuerdo, qué le dieron a cambio de la “licencia social” a los Limonao y cuáles son las condiciones de explotación y por qué el interés primordial se centra en otorgarle la concesión de explotación a Sophía Energy de manera exclusiva y no se hace un proceso licitatorio transparente, debido a que se comprometen recursos provinciales y se huele a negocios oscuros, como normalmente ha sucedido en Santa Cruz, cada vez que se manejan los destinos mineros (entre otros) de los santacruceños?. Descubrir quiénes están detrás y cuál es la historia de este entramado, es un objetivo periodístico de esta Agencia.

Lo comunicado oficialmente y la verdad

Señala el parte de prensa del gobierno “El encuentro (NdR: con la familia Limonao), realizado en Casa de Gobierno, buscó establecer canales de diálogo directo con los legítimos poseedores de parte del territorio donde se localiza uno de los yacimientos de uranio más prometedores del país. La provincia de Santa Cruz, a través de Fomicruz, es titular del 88% de las tierras donde se concentra el recurso, mientras que la familia Limonao posee el 12% restante, de acuerdo a datos oficiales”.

Cierto es decir que Vidal no habría aceptado tratar directamente con los Limonao si la urgencia no fuera acuciante, en segundo lugar Vidal no habría hecho público esto, si no hubiera logrado un “acuerdo” con los descendientes de los aborígenes lasherenses; hay un principio del “hecho consumado” que es aplicable acá, antes de darlo a conocer públicamente y la foto es un “cierre de batalla” que usa el mandatario con una inevitable muestra en su rostro de “los he logrado. Ahora viene el gran negocio”.

Los rostros de los descendientes de los Limonao, muestran más gratificación por estar en casa de gobierno que alegría por el regalo que han hecho de sus propiedades ancestrales, a un privado para que se lleven el mineral y les dejen un páramo inhabitable en pocos años, lo cual descubrirán en un tiempo más.

Esa costumbre de mentir y simular

La comunicación que el gobierno filtró a la prensa que no indaga, no pregunta ni opina, cierra diciendo “En los próximos meses se avanzará en la definición de los estudios técnicos y ambientales que permitan dar inicio a una fase de explotación responsable del yacimiento. Desde Fomicruz anticiparon que Sophia Energy presentará el potencial del Proyecto Sofía en la próxima edición de la feria internacional Arminera 2025, en Buenos Aires”. Todo falso; es una puesta en escena.

En los próximos meses el gobierno se abocará al desarrollo, proceso de inversión, cesión total y escriturada de los recursos en Laguna Sirven, lo cual está todo preparado y listo para anexar el documento que le asegura al operador minero y al gobierno, que no existirán problemas legales ulteriores que puedan detener o demorar la explotación intensiva del yacimiento superficial.

Si tomamos en cuenta la experiencia de la minería en Santa Cruz o las obras más importantes como la usina 240 y Represas, sabemos que el cuidado del ambiente, la rigurosidad de los estudios de Impacto Ambiental, la transparencia en los contratos, la inexistencia de controles durante la explotación y posteriormente al cierre de mina, no son precisamente cuestiones que se cumplan más allá de formales enunciados que el propio gobierno provincial incumple, oculta y promueve.

Más allá de los epidérmico que muestra el gobierno sobre el tema de explotación del uranio en Sirven, nótese que tal lo señala la comunicación oficial y respondiendo al manual de estilo de las empresas mineras, el Ministro Jaime Álvarez dijo “Vamos a impulsar todas las actividades económicas rentables para Santa Cruz. El uranio es una fuente de energía limpia y eficiente, y nuestra provincia tiene el potencial para convertirse en proveedora de este recurso estratégico”.

Las promesas de desarrollo regional y provincial, es una receta permanente que esgrimen las empresas y los gobiernos cuando necesitan la licencia social, pero luego incumplen religiosa y sistemáticamente.

Hoy sin duda, estamos ante un nuevo ejemplo de necesidad, urgencia y negocios de unos pocos, utilizando los recursos naturales de los santacruceños. Veremos a futuro que empresarios, políticos y fundamentalmente Sophia Energy van a salir llenos de plata, enriquecidos y Las Heras va a seguir postergadas por décadas, de la misma forma que está hoy, con el agravante que la contaminación de los yacimientos superficiales de uranio, son altamente más letales que la minería subterránea, tal lo enumeran las publicaciones especializadas.

Quizás, en otros lugares del mundo, esto se pueda mitigar a través de las medidas certificadas de cuidado ambiental, el control de las autoridades y las sanciones graves para quienes incumplan las normas, especialmente luego del cierre y abandono de los yacimientos mineros y/o petroleros.

En Santa Cruz, nada de eso ocurrió, ni ocurre ni ocurrirá. Este gobierno, como los anteriores, tiene conciencia de la finitud de su mandato, que, salvo algo excepcional, no sobrevivirá más de 4 u 8 años. Y es en ese tiempo, que los funcionarios y las empresas amigas, deben hacer la diferencia. Ésta es la urgencia básica que mueve este tipo de maniobras. Recaudar en el corto tiempo para sostener la gobernabilidad y las campañas, saquear lo más rápido posible los recursos e irse de la función pública con DDJJ vergonzosas donde ni “el blanco” les cierra. esto en Santa Cruz, también es “normal”. (Agencia OPI Santa Cruz)