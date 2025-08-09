Rusia derriba drones ucranianos mientras Zelenski reafirma que no cederá territorios

- Publicidad -

Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron dos drones ucranianos que se dirigían hacia la capital, Moscú, según informó el Ministerio de Defensa ruso. En total, las autoridades rusas reportaron haber interceptado 44 drones ucranianos en territorio ruso durante la mañana del sábado. Tres de estos aparatos fueron neutralizados sobre el óblast de Moscú. En el mismo comunicado, el ministerio también indicó que las tropas rusas tomaron el control de la localidad de Yablonovka, ubicada en la región de Donetsk.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, emitió una declaración en la que advirtió que su país no cederá territorios a Rusia en el marco de un posible acuerdo de paz. A través de la red social Telegram, el mandatario ucraniano enfatizó que la soberanía territorial está establecida en la Constitución del país y que nadie puede desviarse de ese principio.

Zelenski manifestó la disposición de Ucrania para alcanzar soluciones que conduzcan a la paz, pero aclaró que cualquier pacto negociado sin la participación de su país sería una “decisión contra la paz“. Reiteró su compromiso de colaborar con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con otros socios internacionales para lograr una solución “real y duradera” al conflicto. Estas declaraciones se producen después de que Trump anunciara en sus redes sociales que tiene programada una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, el próximo 15 de agosto en Alaska. (Agencia OPI Santa Cruz)