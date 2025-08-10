RGA Alimentos expande la distribución de pollos a toda la provincia

- Publicidad -

(OPI TdF) – La empresa estatal RGA Alimentos, dependiente del Municipio de Río Grande, está expandiendo la distribución de sus productos a toda la provincia de Tierra del Fuego. Esta iniciativa, busca promover la producción local de alimentos y facilitar el acceso a los mismos para todos los habitantes del distrito.

Como parte de esta estrategia, los pollos de RGA Alimentos ya se pueden adquirir en diversas carnicerías y comercios tanto en Río Grande como en Ushuaia y Tolhuin. El municipio aseguró que la producción y comercialización se mantendrán de forma constante para asegurar el abastecimiento.

En Río Grande, los puntos de venta habilitados incluyen el local de “Paseo Canto del Viento” en Fagnano 650, además de las carnicerías Trelew, El Príncipe, Pollo Sabrosón, Pom Pom, La Nueva Provincia, AP Carnicería, El Novillito, Pollería Austral y Mercado El Jassmin. En la capital provincial, Ushuaia, los productos se encuentran disponibles en las sucursales de Carnicerías Trelew, mientras que en Tolhuin se pueden conseguir en la Carnicería de Julio.

- Publicidad -

Para mantener actualizada la información sobre los puntos de venta, se ha habilitado un listado en el sitio web oficial de Río Grande Activa, al que se puede acceder directamente desde la dirección. Este recurso permite a los residentes de la provincia consultar las direcciones de los comercios adheridos más cercanos a su domicilio, garantizando así un acceso más sencillo a los productos de la empresa estatal. (Agencia OPI Tierra del Fuego)