Bono extraordinario de $100.000 para jubilados en Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que los jubilados provinciales que perciben haberes de hasta $1.300.000 recibirán un bono extraordinario de $100.000 el próximo viernes 15 de agosto.

Este beneficio, de carácter complementario y no contributivo, se suma al significativo aumento del 84,21% que se otorgó en julio al haber mínimo jubilatorio, que pasó de $380.000 a $700.000 mensuales.

Según explicó el mandatario, el refuerzo económico se financiará con recursos propios de la provincia, obtenidos del reclamo que Córdoba llevó a la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales. Llaryora aclaró que la entrega de este bono se mantendrá mientras el gobierno nacional continúe girando los recursos que le corresponden a la provincia por ley.

Con esta medida, el Gobierno cordobés busca mejorar los ingresos de los beneficiarios con haberes más bajos, posicionando a la provincia entre las jurisdicciones con las jubilaciones mínimas más altas del país. (Agencia OPI Santa Cruz)