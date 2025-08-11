Municipio de Caleta Olivia impulsa nueva moratoria impositiva

- Publicidad -

La Municipalidad de Caleta Olivia presentó un proyecto de ordenanza para impulsar el Plan de Beneficio Fiscal 2025, que permita la regularización de deudas por tasas e impuestos municipales vencidas hasta el 31 de julio inclusive.

La iniciativa, diseñada desde la Secretaría de Hacienda, busca gestionar el recupero de deudas ofreciendo facilidades de pago y bonificación de intereses por mora, alentando a los contribuyentes a ponerse al día y regularizar su situación.

Entre los alcances de la medida que deberá estudiar el Concejo Deliberante plantea que para quienes abonen el total de la deuda, la financiación podrá ser hasta 9 cuotas, mediante diversos medios de pago.

- Publicidad -

Las alternativas que incorporó el municipio son las siguientes:

Pago único: 80% de descuento de intereses para deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor y 100% para deudas en concepto de Tasas.

Pago en 3 cuotas: 60% de descuento de intereses para Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor, concretando la entrega del 20% de la deuda remanente, y 50% para deudas en concepto de Tasas.

Pago en 6 cuotas: 50% de descuento en intereses aplicable solo para deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor, concretando la entrega del 20% de la deuda remanente.

Pago en 9 cuotas: 40% de descuento en intereses aplicable solo para deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor, concretando la entrega del 20% de la deuda remanente.

Quedarán excluidos del Plan de Beneficio Fiscal 2025, las deudas generadas posterior del 31 de julio de 2025, empresas con trámites de compensación de deudas, deudas con sentencia firme en juicios por vía de apremio, como el impuesto patente automotor de taxis o remises.

Se permitirá la adhesión al descuento por planilla para empleados municipales activos, de planta permanente o contratados, lo que permitirá facilitar el cumplimiento de los pagos de forma directa desde sus haberes. (Agencia OPI Santa Cruz)