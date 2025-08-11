- Publicidad -

El próximo miércoles 13 y jueves 14 de agosto se realizarán las Jornadas Ganaderas de Río Gallegos 2025 destinada a productores, técnicos y estudiantes vinculados con la actividad.

Este evento tiene por objeto ser un espacio de capacitación y diálogo sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la ganadería en Santa Cruz, y así “consolidar conocimientos, intercambiar experiencias y promover prácticas sostenibles en el territorio”.

Las actividades se desarrollarán de 9 a 18 horas en las instalaciones de la Sociedad Rural, ubicada en Fagnano 730 de Río Gallegos y está impulsada por la Sociedad Rural de Río Gallegos (SRRG) en articulación con el Consejo Agrario Provincial, el INTA, la UNPA, el Instituto Provincial de la Ganadería (IPG) y la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS).

Se abordarán temas centrales como estrategias sanitarias en ovinos, producción y aprovechamiento del guanaco, manejo sustentable de vegas, suplementación nutricional estratégica, producción forrajera, adaptación al cambio climático, contexto económico de la producción ovina y comunicación efectiva en el sector agropecuaria.

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp 2966 647410 o al teléfono fijo 02966 420174. También se encuentra disponible la página web oficial del evento. (Agencia OPI Santa Cruz)