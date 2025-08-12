El Gobierno Nacional habilitó una plataforma digital para gestionar las privatizaciones de empresas públicas

- Publicidad -

El gobierno nacional ha puesto en marcha una nueva herramienta digital para gestionar los procesos de privatización de empresas públicas incluidos en la Ley Bases. La medida, oficializada este lunes en el Boletín Oficial, busca dar mayor agilidad y transparencia a las licitaciones y concursos relacionados con la venta de activos estatales.

La plataforma, incorporada al sistema CONTRAT.AR por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), permitirá a los interesados concretar de manera completamente virtual los trámites para la venta de acciones, la transferencia de establecimientos productivos y el otorgamiento de concesiones o licencias. Según lo establecido, el objetivo es garantizar la “transparencia, competencia y amplia participación” en los distintos procesos.

Para participar, quienes ya estén inscritos como concesionarios bajo la Ley 17.520 no necesitarán volver a registrarse. El resto de los interesados, ya sean personas o empresas, deberán crear un usuario en la plataforma y validar su identidad. También se les requerirá presentar modelos estandarizados de documentación, como actas y declaraciones juradas, que demuestren su habilitación para contratar con el Estado y el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

El nuevo sistema aplicará las mismas normas que rigen para otros procesos dentro de CONTRAT.AR, e integrará el procedimiento ya utilizado desde 2024 para licitaciones de obras de infraestructura o servicios públicos.

Esta medida se enmarca en la agenda de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, que ha planificado para este semestre la preparación de los pasos administrativos para concretar varias privatizaciones. Entre las firmas que están en la mira para ser transferidas al sector privado figuran Intercargo, Corredores Viales, AySA y las acciones de Enarsa.

Según lo establece la Ley Bases, el listado de empresas con posibilidad de privatización total incluye a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE). Por su parte, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) están habilitadas para una privatización parcial. (Agencia OPI Santa Cruz)