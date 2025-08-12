Inició el juicio contra directivos de pesquera Conarpesa por daño ambiental

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Este lunes se inició en los tribunales de Puerto Madryn, el proceso de juicio oral contra dos directivos de la empresa pesquera Conarpesa quienes están acusados de provocar un grave daño ambiental en el Golfo Nuevo.

Los acusados son la gerenta de planta Nadine Parry, y el jefe del área de tratamiento de efluentes Brahim Yoosef Vargas, a quienes se los sindica como los responsables de haber autorizado la presunta instalación y uso de un bypass clandestino para volcar residuos de langostino sin tratar directamente al mar.

El juicio es encabezado por la jueza Patricia Reyes e impulsado por el fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, de la Agencia Especial de Delitos Ambientales.

En tanto, los directivos de Conarpesa son representados por el abogado Luis Novoa.

La causa se inició en 2020, cuando se investigó el origen de un video viral que mostraba un líquido rosado expulsado desde el Parque Industrial Pesquero hacia el mar.

Dicha maniobra se confirmó por las inspecciones realizadas por personal de criminalística, Medio Ambiente municipal y científicos del CENPAT-CONICET, y registraron la existencia de una derivación ilegal de cañerías que no figuraba en planos y se conectaba directamente con el sistema troncal de desagüe.

Los análisis de laboratorio revelaron niveles de contaminación alarmantes por la presencia de Escherichia coli hasta 2.000 veces por encima de lo permitido.

La acusación de la Fiscalía señala que se trata de un delito ambiental dado que el vertido era potencialmente perjudicial para la salud humana y dañó el ecosistema marino. (Agencia OPI Chubut)