La oposición busca reactivar la comisión investigadora del caso Libra con un nuevo proyecto de ley

La oposición en la Cámara de Diputados se prepara para impulsar un proyecto de ley que busca destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del “escándalo Libra“, un tema que ha generado fuertes tensiones con el oficialismo. La iniciativa, que se tratará este martes en un plenario de comisiones, tiene como objetivo solucionar un “defecto de fábrica” del proyecto original que impidió la elección de autoridades y paralizó la investigación por meses.

El proyecto, impulsado por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, establece una nueva metodología para resolver el empate en la votación de las autoridades de la comisión. La propuesta señala que, en caso de paridad, la presidencia recaerá en el candidato que cuente con el respaldo de los bloques parlamentarios que sumen la mayor cantidad de diputados en la Cámara. Con esta fórmula, la oposición, que controla más de la mitad de la cámara con al menos 136 diputados, se aseguraría la conducción de la comisión. La vicepresidencia quedaría en manos del segundo candidato más votado, y la secretaría sería para el mismo grupo de bloques que designó al presidente.

La batalla por la conducción de esta comisión es crucial, ya que el presidente del cuerpo tiene la facultad de manejar los tiempos, solicitar oficios y citar a declarar a personas clave, lo que lo convierte en una figura determinante para el avance de la investigación.

El “affaire Libra” es un asunto delicado para el gobierno de Javier Milei, ya que las acusaciones apuntan a una presunta maniobra fraudulenta que involucraría al presidente y a su hermana, Karina Milei. Se investigan posibles delitos como mal desempeño, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y violación a la Ley de Ética Pública. La oposición acusa al oficialismo de haber bloqueado sistemáticamente el trabajo de la comisión, mientras que La Libertad Avanza (LLA) argumenta que el cuerpo quedó caduco al vencer el plazo de tres meses para presentar un informe.

El nuevo proyecto también busca aclarar que el plazo para la investigación comenzará a correr una vez que las autoridades de la comisión estén formalmente constituidas y se establezca un cronograma de trabajo. Con firmas de diputados de distintos bloques opositores, como Oscar Agost Carreño, Danya Tavela, Sabrina Selva, Mónica Frade, Paula Penacca, Nicolás Massot, Pablo Carro, Fernando Carbajal, Carolina Gaillard, Carla Carrizo y Julia Strada, la iniciativa es vista por sus impulsores como un paso fundamental para que el Congreso ejerza su función de control y garantice el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad sobre el caso. (Agencia OPI Santa Cruz)