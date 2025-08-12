Operativo desarmó un aguantadero en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Este martes, la Policía de Chubut efectuó un operativo para desarmar un aguantadero en Comodoro Rivadavia, tras una orden judicial emitida por la denuncia de los propietarios del lugar.

El operativo se realizó en un terreno ubicado en la calle Soldado Almonacid al 800, en el barrio Ceferino Namuncurá.

Allí la policía desarmó un aguantadero que habían apostado un grupo de personas que “tiene antecedentes delictivos” según confirmó el comisario Walter Cornelio.



El terreno fue ocupado ilegalmente y de forma precaria por lo cual “se trató de un expediente que ya venía gestionado en primera instancia por los verdaderos propietarios y sus abogados”.

La policía coordinó con diferentes dependencias y la Unidad Regional para preservar la integridad física del oficial de justicia y quienes estaban en el lugar.

Cornelio sostuvo que “esta gente estaba hace ya varios años en el lugar. Los ocupantes eran conocidos en el ámbito delictual”. (Agencia OPI Chubut)