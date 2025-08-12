Panamá reitera la importancia del Canal para el comercio global en el Consejo de Seguridad de la ONU

- Publicidad -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó la importancia estratégica de la neutralidad del Canal de Panamá para la seguridad internacional durante una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. En su discurso, Mulino enfatizó que la neutralidad de esta vía interoceánica es “un imperativo” y una “garantía para el comercio mundial, la cooperación internacional y la estabilidad global“.

Mulino recordó que el principio de neutralidad está consagrado en el Tratado de Neutralidad del Canal, firmado con Estados Unidos en 1977, y lo calificó como la “única y mejor defensa” del canal frente a cualquier tipo de amenaza. El mandatario panameño resaltó que el tránsito seguro de buques, tanto en tiempos de paz como de guerra, contribuye a la seguridad de la navegación global.

En la misma sesión, Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se sumó a las declaraciones y describió la vía como “un ejemplo de neutralidad funcional“. Subrayó que el canal, regido por un tratado internacional, garantiza el acceso igualitario a todas las naciones y que este compromiso ha permitido que Panamá, a pesar de su tamaño, aporte estabilidad al comercio global al proteger la infraestructura de las tensiones geopolíticas.

Vásquez también aprovechó para informar sobre los logros de la administración panameña en los 25 años desde que el país asumió el control total de la ruta. Mencionó que el Canal ha duplicado su capacidad y que la ampliación con el Tercer Juego de Esclusas incrementó el volumen de carga en un 50% con la misma cantidad de tránsitos anuales (13.500). El encuentro, cuyo tema principal fue la seguridad marítima, contó con la participación de representantes de más de 80 países en la sede de la ONU. (Agencia OPI Santa Cruz)