Piden a Vialidad Nacional repare de manera urgente la Ruta Nacional 3 en el tramo Chimen Aike y Monte Aymond

El presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer le reclamó a la Dirección Nacional de Vialidad la “reparación urgente de tramos críticos de la Ruta Nacional N° 3, entre ellos el sector entre Chimen Aike y Monte Aymond”.

El funcionario provincial sostuvo que en ese tramo que vincula a Argentina con Chile a través del paso fronterizo “hay un pozo al lado del otro, no se puede transitar con normalidad. Ese tramo es jurisdicción exclusiva de Vialidad Nacional y debe intervenir de forma urgente”.

También señaló como crítico el tramo entre “Puerto San Julián y Tres Cerros donde el pavimento se debilitó tras un fresado incompleto en 2015 y hoy la calzada se rompe a diario”.

A su vez, Bujer se refirió a la presencia de guanacos en cercanías de las rutas nacionales y provinciales y pidió que “se transite con precaución porque, aunque estén mansos, pueden asustarse y cruzar de repente”. (Agencia OPI Santa Cruz)