Vaca Muerta en alerta: el gremio petrolero amenaza con volver a parar por despidos

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén advirtió que los trabajadores de Vaca Muerta podrían volver a paralizar sus actividades si las cámaras empresarias no cumplen con lo establecido en la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Según el gremio, el acuerdo implica retrotraer la situación al momento previo al conflicto, lo que significa reincorporar a los 3.200 trabajadores, entre despedidos y suspendidos, que motivaron el paro inicial.

Marcelo Rucci, secretario general del sindicato, afirmó que la organización sindical cumplió con suspender la medida de fuerza, pero criticó la falta de respuesta del sector empresario. “Nosotros acatamos lo que nos dictó la conciliación, suspendimos el paro, pero vemos que no hay reacción de las cámaras“, sostuvo. Además, Rucci precisó que solo dos empresas, YPF y Tecpetrol, se han acercado a dialogar y están cerca de un acuerdo, mientras que el resto de la industria no ha mostrado avances.

El conflicto, que se inició con la denuncia de la pérdida de empleos en la región, se atribuye a un “cuello de botella” en la producción de hidrocarburos. El gremio argumenta que, al no estar terminadas las obras de infraestructura para la exportación de petróleo y gas hacia el Atlántico, las empresas mantienen sus stocks completos y frenan la producción, lo que resulta en la reducción de personal.

Este martes se espera una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo, donde las partes gremial y empresaria intentarán llegar a un acuerdo. Rucci concluyó que el objetivo del sindicato no es ser un obstáculo para el crecimiento de Vaca Muerta, pero tampoco “permitirán avasallamientos ni condiciones que perjudiquen a los trabajadores“. (Agencia OPI Santa Cruz)