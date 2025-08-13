Gobierno sostuvo que comisiones de fomento regularizarán deudas previsionales y de la obra social

- Publicidad -

El gobierno provincial anunció que las Comisiones de Fomento de Cañadón Seco, Jaramillo-Fitz Roy, Koluel Kayke, Lago Posadas y Tres Lagos transfirieron los aportes del mes de julio a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales, para iniciar un camino de regularización de las deudas previsionales y de la obra social.

De esta manera, se pretende acordar con los gobiernos comunales para garantizar la sustentabilidad del sistema y el cumplimiento de las obligaciones legales.

Las leyes provinciales estipulan la obligatoriedad de los empleadores públicos de transferir mensualmente los aportes que se deducen de los haberes de los trabajadores.

La presidenta de la Caja de Previsión Social, María Belén Elmiger sostuvo que el cumplimiento de esta obligación “no solo implica respetar la ley, sino también sostener un compromiso institucional con los trabajadores y con el futuro del sistema previsional”.

En tanto, el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco afirmó que “este gesto de las comisiones de fomento es una señal clara: cuando hay voluntad y responsabilidad política, se prioriza lo que corresponde. Es un acto que protege el patrimonio colectivo de nuestros afiliados”. (Agencia OPI Santa Cruz)