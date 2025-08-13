Hallaron ejemplares de rana nativa en zona de chacras de 28 de Noviembre

- Publicidad -

Cinco ejemplares de rana de cuatro ojos fueron encontrados en una vertiente de agua de la zona de chacras, en cercanías de la localidad de 28 de Noviembre, según informó la organización Somos Huellas Patagónicas.

El descubrimiento de los especímenes fue alertado por un vecino y da cuante de la presencia estable de esta especie nativa en la Cuenca Carbonífera.

La presencia de ejemplares de rana de cuatro ojos (Pleurodema bufoninum), una especie autóctona de la región patagónica es relevante y refuerza la idea de que se trata de una especie establecida en este ecosistema.

- Publicidad -

Los ejemplares fueron encontrados en su hábitat natural y desde Somos Huellas Patagónicas destacaron la importancia de este tipo de registros ciudadanos para fortalecer el conocimiento y la protección de la biodiversidad local, que incluye una rica variedad de fauna como reptiles, aves, mamíferos. (Agencia OPI Santa Cruz)