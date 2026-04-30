José López despegó a Cristina Kirchner de la asociación ilícita

- Publicidad -

El ex secretario de Obras Públicas declaró ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 y rechazó los cargos principales. El proceso oral continuará con las indagatorias de empresarios arrepentidos y ex funcionarios.

Durante la jornada de este jueves, el ex secretario de Obras Públicas José López declaró ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 en el marco del juicio por la Causa Cuadernos. Frente a los magistrados, el ex funcionario rechazó su participación en una estructura delictiva organizada y desvinculó de esos cargos a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido.

“No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto“, apuntó López en su intervención. El ex funcionario ocupó su cargo en los gobiernos kirchneristas entre los años 2003 y 2015.

- Publicidad -

Sobre sus ex superiores políticos, el declarante sostuvo una postura estrictamente defensiva. “Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido“, manifestó frente al estrado judicial.

José López ex secretario de obras públicas durante los gobiernos del Kirchnerismo – Foto: NA

La figura de López representa una pieza central en el expediente penal. El ex secretario actuó como imputado colaborador y confesó previamente su participación en un sistema de recaudación ilegal de sobornos provenientes de contratistas del Estado. En esa etapa judicial, apuntó contra altos funcionarios como organizadores del esquema.

Las fuerzas de seguridad detuvieron al ex funcionario en el año 2016. En el momento de su captura, intentaba ocultar bolsos repletos con millones de dólares en el interior de un convento.

La agenda del tribunal contempla ahora las indagatorias del empresario Marcelo Marcuzzi. La defensa de este acusado solicitó una reparación integral para lograr su sobreseimiento. La fiscal de juicio Fabiana León rechazó de plano esa pretensión legal.

También declarará Juan José Luciano, un empresario vinculado al sector de la construcción. Este hombre figura en el expediente como arrepentido, tras admitir ante la Justicia pagos periódicos a ex funcionarios para sostener contratos de concesiones viales.

El cronograma del juicio continuará en el mes de mayo. Los jueces convocarán a dar testimonio a periodistas participantes de la investigación inicial y a exfuncionarios del entorno de los principales acusados. La lista de testigos incluye a Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner.

Recientemente, los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, integrantes del tribunal, rechazaron distintos pedidos de nulidad. Las defensas de los acusados presentaron esos recursos con el único objetivo de detener el debate oral. (Agencia OPI Santa Cruz)