La inflación de julio fue de 1,9%, el tercer mes consecutivo por debajo del 2%

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2025 fue del 1,9%, lo que representa un leve aumento respecto al mes anterior. Con este dato, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 17,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 36,6%. A pesar del incremento, este es el tercer mes consecutivo en el que el índice se mantiene por debajo del 2%, un dato que ha sido celebrado por el gobierno.

Según analistas, el resultado de julio muestra que la devaluación del dólar oficial, que subió casi un 14% durante el mismo mes, no se trasladó de manera generalizada a los precios de la economía. La leve aceleración del IPC se explica principalmente por el efecto de las vacaciones de invierno y la estacionalidad de ciertos alimentos. En este sentido, la categoría con mayor aumento mensual fue Recreación y Cultura, que subió un 4,8%, impulsada por los servicios de entretenimiento y turismo. Le siguieron Transporte y Restaurantes y Hoteles, ambos con una suba del 2,8%.

En el otro extremo, el rubro Prendas de vestir y calzado registró un descenso del 0,9%, en línea con las liquidaciones de temporada. Por su parte, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó en la misma proporción que el nivel general, un 1,9%, con subas notorias en verduras, carnes y pan.

- Publicidad -

Un dato destacado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue el comportamiento de la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados. Esta medición arrojó un avance de solo 1,5%, la cifra más baja desde enero de 2018. El informe del INDEC muestra que, aunque se mantuvo la tendencia a la baja, los analistas ya advierten que el índice de agosto podría acelerarse debido al impacto rezagado de la devaluación. (Agencia OPI Santa Cruz)