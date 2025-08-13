Tragedia en Brasil: nueve muertos por la explosión de una fábrica de explosivos

- Publicidad -

Al menos nueve personas fallecieron y otras siete resultaron heridas tras una explosión ocurrida en una fábrica de explosivos en el sur de Brasil. El trágico incidente tuvo lugar en la mañana del martes en el municipio de Quatro Barras, en el estado de Paraná, dentro de las instalaciones de la empresa Enaex Brasil, ubicada en una zona industrial cercana a la ciudad de Curitiba.

El secretario de Seguridad Pública de Paraná, Hudson Teixeira, confirmó en una conferencia de prensa que la explosión fue de tal magnitud que los cuerpos de las víctimas quedaron irreconocibles, por lo que será necesario realizar pruebas de ADN para la identificación oficial. Según las primeras informaciones, el estallido se produjo mientras un grupo de empleados manipulaba materiales explosivos que estaban siendo cargados en un camión.

Por su parte, la empresa Enaex Brasil emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido, confirmó la lista de los nueve fallecidos y se puso a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación. La compañía también informó que los siete heridos fueron atendidos en el lugar por paramédicos y no necesitaron ser trasladados a hospitales, por lo que ya se encuentran en sus domicilios.

Tras el incidente, el Ministerio de Trabajo de Brasil ha iniciado una investigación para revisar las condiciones de seguridad en la planta, con el objetivo de determinar las causas de la explosión y esclarecer si se cometió alguna irregularidad. (Agencia OPI Santa Cruz)