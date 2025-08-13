Tras el paro universitario, el Gobierno confirma un incremento salarial del 7,5% y sumas fijas

- Publicidad -

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció un aumento salarial del 7,5% para los docentes y no docentes de las universidades nacionales, que se aplicará entre septiembre y noviembre. La medida se dio a conocer luego del paro nacional que el personal universitario realizó este lunes en reclamo de mejoras salariales.

El incremento incluye un 3,95% retroactivo a los salarios de agosto y se complementa con la asignación de sumas fijas excepcionales. Para el personal no docente, se estableció una suma de $25.000 por cargo. En el caso de los docentes, quienes cuenten con dedicación exclusiva también recibirán $25.000 por cargo, y la suma se asignará de manera proporcional a las demás dedicaciones y cargos preuniversitarios.

El gobierno nacional recordó que durante 2024 se asignaron más de $23.000 millones en fondos adicionales para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. En contraposición, la cartera destacó que el gobierno anterior, de Alberto Fernández, no aplicó ninguna actualización en los gastos de funcionamiento de las universidades durante 2023, pese a la alta inflación. Además, el comunicado del ministerio resalta que la gestión actual, desde diciembre de 2023, dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345% y que las actualizaciones salariales siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)