Un hombre fue golpeado por cinco personas que lo dejaron semidesnudo en la ruta

Santa Cruz
Un hombre de 33 años fue víctima de un ataque de cinco personas que bajaron de una camioneta y lo golpearon en cercanías de la terminal de ómnibus de Río Gallegos y luego lo trasladaron hasta la ruta nacional N° 3 y calle 22 para dejarlo tirado y semidesnudo.

El ataque se produjo el lunes por la mañana y el hombre recibió golpes en su rostro y lesiones leves.

Según el relato que dio a la policía de Santa Cruz, cinco personas fueron las agresoras y quienes luego lo subieron a un vehículo hasta dejarlo tirado a la altura del Autódromo local.

La Policía fue alertada mediante un llamado al 911 y se acercaron hasta el lugar para auxiliar a la víctima, quien sostuvo que desconoce la identidad de los atacantes.

La víctima tuvo que ser atendida en el Hospital Regional de Río Gallegos y aseguró que perdió su teléfono celular tras la golpiza. (Agencia OPI Santa Cruz)

1 COMENTARIO

  1. ¡En que transformaron a Río Gallegos los gobiernos kirchneristas!, ¡qué desastre, qué gente de mierda la que los votó sabiendo lo que eran!

