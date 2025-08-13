Un hombre fue golpeado por cinco personas que lo dejaron semidesnudo en la ruta

- Publicidad -

Un hombre de 33 años fue víctima de un ataque de cinco personas que bajaron de una camioneta y lo golpearon en cercanías de la terminal de ómnibus de Río Gallegos y luego lo trasladaron hasta la ruta nacional N° 3 y calle 22 para dejarlo tirado y semidesnudo.

El ataque se produjo el lunes por la mañana y el hombre recibió golpes en su rostro y lesiones leves.

Según el relato que dio a la policía de Santa Cruz, cinco personas fueron las agresoras y quienes luego lo subieron a un vehículo hasta dejarlo tirado a la altura del Autódromo local.

La Policía fue alertada mediante un llamado al 911 y se acercaron hasta el lugar para auxiliar a la víctima, quien sostuvo que desconoce la identidad de los atacantes.

La víctima tuvo que ser atendida en el Hospital Regional de Río Gallegos y aseguró que perdió su teléfono celular tras la golpiza. (Agencia OPI Santa Cruz)