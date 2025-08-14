Buscan a un hombre en Caleta Olivia que se desconoce su paradero hace 5 días

- Publicidad -

La familia de Maximiliano Agesta denunció ante la policía de Santa Cruz que se desconoce el paradero del joven de 34 años desde el mediodía del domingo 10 de agosto en una vivienda ubicada en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia.

Agesta es un vecino de la ciudad del norte provincial y hasta el momento sólo se encontraron algunas pertenencias en cercanía de la localidad de Cañadón Seco.

El hombre fue visto por última vez entre las 10 y las 12 horas según relató su hermano Diego y sostuvo que “una amiga estuvo con él esa mañana en una vivienda que no era su domicilio”.

Según sus familiares se “encontraron una remera, una malla y un paquete de cigarrillos en la primera curva después del cruce a Cañadón Seco, en la antigua playa conocida como ‘Laguna Empetrolada’. Hay allegados que aseguraron que eran de él”.

Además, pidieron revisar las cámaras de seguridad por donde presumen que habría transitado el domingo y dieron a conocer teléfonos de contacto para aportar información a la familia y el caso sigue siendo investigado por la fuerza de seguridad. (Agencia OPI Santa Cruz)