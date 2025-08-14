El ministro Luis Caputo utilizó sus redes para criticar a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza

- Publicidad -

El ministro de Economía, Luis Caputo, se involucró en la política interna de la provincia de Buenos Aires a través de una serie de publicaciones en redes sociales. Mediante la plataforma X, el funcionario cuestionó a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y, al mismo tiempo, elogió al jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

En su posteo, Caputo compartió una publicación que acusaba a Mendoza de continuar cargando impuestos municipales en la factura del servicio de agua, una práctica que el Gobierno nacional ha intentado prohibir. El ministro de Economía criticó que, a pesar de las regulaciones, esta medida sigue aplicándose en el municipio de Quilmes.

Paralelamente, el ministro utilizó sus redes para respaldar públicamente a Diego Valenzuela, celebrando una decisión del intendente de Tres de Febrero para implementar una aplicación de transporte en su distrito. Este respaldo marca un claro posicionamiento de Caputo en favor de uno de los referentes opositores del conurbano.

- Publicidad -

Este accionar del ministro de Economía, que se sumergió en temas de coyuntura política local, contrasta con el silencio que ha mantenido en otros aspectos de su gestión, como la situación financiera del país y los resultados de la última licitación del Tesoro, que no arrojaron los resultados esperados. (Agencia OPI Santa Cruz)