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El mandatario estadounidense confirmó que Teherán aceptó devolver el uranio enriquecido procesado bajo tierra. La negociación incluye una prohibición de armamento atómico por 20 años mientras persiste el bloqueo militar de los puertos iraníes.

El presidente Donald Trump anunció en los jardines de la Casa Blanca que Estados Unidos se encuentra muy cerca de concretar un acuerdo nuclear definitivo con Irán. El mandatario anticipó que la próxima ronda de conversaciones ocurrirá probablemente durante el fin de semana.

Donald Trump manifestó su disposición para viajar a Islamabad, capital de Pakistán, si las delegaciones firman el documento final en ese territorio. El gobierno paquistaní albergó las negociaciones previas durante el último fin de semana para ultimar los detalles del pacto.

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El jefe de Estado norteamericano fundamentó su optimismo en un cambio de postura del régimen iraní. Según el presidente, Teherán aceptó hoy condiciones que rechazaba hace dos meses, incluyendo la eliminación total de cualquier programa de armamento atómico dentro de su territorio.

El acuerdo contempla puntos específicos sobre el material sensible almacenado por el país asiático:

La devolución del uranio enriquecido, calificado por el mandatario como “polvo nuclear”.

La entrega de suministros ubicados en instalaciones profundas atacadas previamente por bombarderos B-2 .

. El compromiso formal de no poseer armas nucleares por un plazo superior a los 20 años.

Cadenas de noticias como CBS News, NBC News y CNN reportaron que las conversaciones presenciales de este fin de semana buscarán sellar estos compromisos. Trump reiteró que Irán muestra una voluntad real de alcanzar un buen acuerdo ante la imposibilidad de sostener su posición previa.

La presión militar sobre la región no disminuirá a pesar de los avances diplomáticos. El Ejecutivo estadounidense descartó levantar el bloqueo de los puertos iraníes en el corto plazo. El presidente elogió la capacidad operativa de la Marina y ratificó que el cerco naval funciona de forma rutinaria y eficiente.

El gobierno de Estados Unidos mantiene la prohibición de enriquecimiento de uranio como el factor clave de la negociación. El presidente sostuvo que la declaración obtenida es contundente y garantiza que Irán carecerá de capacidad bélica nuclear durante las próximas dos décadas. (Agencia OPI Santa Cruz)