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La administración central puso en marcha una dependencia que centralizará datos sensibles y reportes confidenciales del país. La medida se materializó sin brindar precisiones sobre la procedencia y el volumen de los fondos que sostendrán la red de vigilancia.

La cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ejecutó este jueves 16 de abril la apertura formal del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA). La estructura operativa inició sus funciones bajo la supervisión presencial del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y delegados del FBI.

El esquema oficial a cargo del secretario Cristian Auguadra formalizó el inicio de actividades sin detallar las partidas presupuestarias afectadas para la conformación del área. La gacetilla gubernamental omitió especificar los montos de dinero público que demandará el funcionamiento de esta nueva dependencia.

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La cartera de inteligencia ratificó el alineamiento irrestricto con Washington mediante un documento público. La SIDE justificó el desembarco de las fuerzas extranjeras al sostener que la presencia del FBI refleja la reinserción en esquemas mundiales y revierte “décadas de abandono e improvisación” en el sistema nacional.

A nivel operativo, el CNA articulará el cruce de expedientes confidenciales con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería. La red de vigilancia absorberá de forma directa los reportes producidos por los organismos de control financiero, aduanero y migratorio de todo el territorio nacional.

El dispositivo unificará las bases de datos del Estado con el propósito declarado de anticipar riesgos contra la Nación. Las dependencias gubernamentales derivarán la información estratégica hacia esta órbita específica que operará en enlace constante con las agencias de investigación criminal norteamericanas. (Agencia OPI Santa Cruz)