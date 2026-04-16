Javier Milei consolida su alianza geopolítica en Medio Oriente

- Publicidad -

El mandatario argentino encenderá una antorcha en la ceremonia de la Independencia y recibirá la Medalla Presidencial de Honor. La Casa Rosada evalúa el traslado de la sede diplomática a Jerusalén en medio del cese de hostilidades con el Líbano.

Javier Milei defendió su alineamiento con el Estado de Israel desde territorio israelí y ratificó que su postura carece de especulación política. En una entrevista concedida al Canal 14, el jefe de Estado argentino vinculó su apoyo a una convicción personal y ética, mientras se prepara para participar de las festividades nacionales que se desarrollarán entre el 19 y el 22 de abril.

El arribo se produjo en un escenario de extrema fragilidad regional, apenas horas antes de que entre en vigencia el alto el fuego entre Israel y el Líbano. La tregua, pactada para este jueves a las 18, despejó las dudas que rodeaban a la comitiva oficial ante la escalada bélica previa que amenazó con cancelar la gira.

- Publicidad -

La agenda oficial incluye un hito inédito para la diplomacia extranjera en ese país. Milei intervendrá en la ceremonia central encendiendo una antorcha, un gesto que el Canal 14 destacó como histórico al ser la primera vez que un mandatario de otro país asume ese rol en la festividad.

19 de abril: Inicio de las celebraciones por el Día de la Independencia.

Inicio de las celebraciones por el Día de la Independencia. 22 de abril: Cierre de la agenda oficial y actos protocolares.

Cierre de la agenda oficial y actos protocolares. Jueves 18:00 hs: Inicio formal de la tregua bélica en la frontera norte.

Durante la estancia, el presidente Isaac Herzog condecorará a Milei con la Medalla Presidencial de Honor. Este reconocimiento busca sellar una agenda orientada a profundizar la cooperación política y diplomática entre ambas administraciones en un contexto de reconfiguración de alianzas internacionales.

La administración libertaria analiza, además, un movimiento de alto impacto simbólico: el traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. Aunque el gesto reforzaría la posición del Ejecutivo, fuentes oficiales evitaron confirmar la ejecución inmediata de la medida, manteniéndola bajo evaluación técnica.

“Defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa“, sentenció el mandatario argentino ante la prensa local. La gira podría coincidir con la presencia de Donald Trump, cuya asistencia se especula tras la declaración del alto el fuego, lo que sumaría un componente de fuerte peso político a la estadía de Milei en la región. (Agencia OPI Santa Cruz)