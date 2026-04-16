Trump anunció un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

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El acuerdo, que entró en vigencia a las 18 de Argentina, establece una pausa en los combates mientras el gobierno israelí ratifica que mantendrá sus fuerzas militares en una zona de seguridad de 10 kilómetros en territorio libanés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano tras concretar diálogos telefónicos con los mandatarios Joseph Aoun y Benjamin Netanyahu. La medida comenzó a regir este jueves a las 17 (hora del Este de Estados Unidos), equivalente a la medianoche en Medio Oriente.

Donald Trump confirmó que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca para retomar conversaciones diplomáticas de alto nivel. El mandatario busca reeditar los encuentros significativos que ambas naciones no mantienen desde el año 1983.

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El jefe de Estado norteamericano delegó en el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Rubio la tarea de construir una paz duradera. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, también integra el equipo que coordina las gestiones con Israel y Líbano.

Benjamin Netanyahu puntualizó que el cese de hostilidades busca facilitar la continuidad del diálogo técnico con el gobierno libanés. El primer ministro israelí estableció condiciones estrictas para cualquier resolución definitiva:

El desarme total de la organización Hezbollah .

. La firma de un acuerdo de paz sostenible basado en una posición de fuerza militar.

El control operativo de la frontera para evitar infiltraciones en las comunidades.

Las Fuerzas de Defensa de Israel conservarán sus posiciones actuales en el sur del Líbano a pesar de la tregua. Netanyahu ratificó la permanencia de sus tropas en una zona de seguridad de 10 kilómetros para neutralizar el lanzamiento de misiles antitanque desde el país vecino.

La implementación del acuerdo ocurrió tras una jornada de máxima tensión bélica. Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron ataques contra más de 380 objetivos de Hezbollah durante las 24 horas previas al inicio del alto el fuego. Los bombardeos alcanzaron:

Lanzadores de proyectiles y depósitos de armamento.

Cuarteles generales del grupo insurgente.

Posiciones de combatientes en apoyo a las tropas terrestres.

Hezbollah rechazó cualquier concesión que otorgue libertad de movimiento al ejército israelí. Fuentes de la organización advirtieron a la cadena Al Jadeed que un pacto real exige el cese integral de las operaciones militares en todo el territorio del Líbano sin excepciones.

Abdul-Malik al-Houthi, líder de las fuerzas hutíes en Yemen, tildó las acciones israelíes de agresión grave. El dirigente utilizó la cadena Al-Masirah para denunciar que Estados Unidos enfrenta pérdidas económicas críticas por el mantenimiento de equipos y el agotamiento de sus reservas militares en el conflicto.

Estas declaraciones suceden al alto el fuego que Irán, Estados Unidos e Israel pactaron el pasado 8 de abril. Las gestiones previas en Islamabad, capital de Pakistán, finalizaron sin acuerdos concretos entre Teherán y Washington tras el lanzamiento de misiles hutíes registrado desde finales de marzo. (Agencia OPI Santa Cruz)