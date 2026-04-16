El oficialismo y sus aliados blindaron a Carlos Mahiques en Casación

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El magistrado que viajó a la estancia patagónica con funcionarios porteños logró 14 de las 17 firmas necesarias para atornillarse en su silla. El peronismo votó en contra tras denunciar la recepción de dádivas empresariales mientras la sociedad civil expuso la invalidez legal del cargo.

El ejercicio de la jurisdicción federal sin haber rendido un concurso de idoneidad previo logró protección parlamentaria. La Comisión de Acuerdos del Senado, controlada por La Libertad Avanza, despachó este jueves de forma favorable la continuidad de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. El pliego avanzó con el objetivo de ser votado en el recinto entre el 29 o 30 de abril.

El texto oficial obtuvo el respaldo operativo de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y el Frente Renovador de Misiones. La estructura conducida por el libertario Juan Carlos Pagotto blindó al magistrado frente al rechazo del bloque peronista y las impugnaciones técnicas de la sociedad civil, que exigen el apartamiento del funcionario por haber desembarcado en ese tribunal sin competir por el cargo.

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El expediente arrastra un historial burocrático cuestionado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP):

En 2013 , el funcionario accedió a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal .

, el funcionario accedió a la . En 2018 , el poder político de turno ejecutó su mudanza directa hacia la Cámara Federal de Casación Penal .

, el poder político de turno ejecutó su mudanza directa hacia la . En 2020, la Corte Suprema sentó el precedente “Bertuzzi”, definiendo los traslados de magistrados como actos provisorios inaplicables como nombramientos permanentes.

Las organizaciones advirtieron que sostener a este magistrado implica violar de forma directa la Constitución Nacional. Durante la audiencia, el postulante se defendió alegando el paso por diversas jurisdicciones desde 1974. El juez ratificó la legalidad de su posición apoyándose en fallos previos a la reforma del 94, como el caso del Juez Castillo, y catalogó su mudanza de tribunal como un elemento excepcional y ortodoxo. La senadora Anabel Sagasti Fernández repudió esa justificación.

El escrutinio de los legisladores incluyó el viaje VIP realizado en 2022 a Lago Escondido. El camarista minimizó la travesía calificándola como una simple salida de amigos, compartida con los jueces Julián Daniel Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Gabriel Cayssials, el actual ministro de Justicia de la Nación y el ex titular de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Tras recordar que el juez Sebastián Ramos anuló la causa penal por ese vuelo, el senador Martín Soria le objetó frontalmente la falta de ética al aceptar beneficios logísticos de grupos empresarios con intereses económicos en sus propios tribunales.

La controversia técnica convivió con roces por el control interno del recinto. La legisladora Juliana Di Tullio denunció que a su espacio le correspondían seis lugares en la comisión en lugar de los tres otorgados, argumento rebatido de inmediato por el senador Carlos “Camau” Espíndola. En el tramo final del interrogatorio, el magistrado esquivó dar precisiones sobre un presunto festejo privado en una quinta de Pilar vinculada a Pablo Toviggiano, tesorero de la AFA. (Agencia OPI Santa Cruz)