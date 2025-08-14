Ministerio de Salud descartó que se haya adquirido fentanilo adulterado

- Publicidad -

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó que la provincia no adquirió lotes contaminados de Fentanilo, tras una alerta nacional emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Mediante la Disposición N° 3156/25 el organismo nacional prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO (0,05 mg/ml, solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml, lote 31202, vencimiento 09/26, Certificado N° 53.100).

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron que la ANMAT informó la medida tras la detección de lotes contaminados con dos bacterias, vinculados hasta el momento a 96 muertes en el país.

Las autoridades nacionales ordenaron su localización y la suspensión inmediata del uso en todos los centros médicos del país.

“En Santa Cruz, no se adquirió fentanilo contaminado, todos los hospitales y centros de atención primaria se encuentran libres de esta sustancia. La seguridad de los tratamientos está garantizada, y queremos llevar tranquilidad a los pacientes y a los profesionales”, destacó la ministra María Lorena Ross. (Agencia OPI Santa Cruz)