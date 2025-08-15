Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska para una cumbre clave sobre la guerra en Ucrania

- Publicidad -

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron hoy en Alaska, en un encuentro crucial para buscar una salida negociada a la guerra en Ucrania. La cumbre se llevó a cabo en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, marcando el primer viaje del líder del Kremlin a territorio occidental desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.

Putin arribó a la base militar poco antes de las 11:00 de la mañana, hora local. Fue recibido por Trump con un apretón de manos en una alfombra roja. Después del saludo, el mandatario ruso aceptó viajar en el vehículo blindado de Trump, que los condujo al lugar de las conversaciones. Los líderes posaron ante un cartel con el lema “Persiguiendo la Paz”, evitando responder a las preguntas de los periodistas antes de iniciar la cumbre.

Según informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la delegación estadounidense incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Por su parte, Putin estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores, Yuri Ushakov.



Las conversaciones se enfocaron en la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania. Se espera que la contraparte rusa intente negociar concesiones territoriales en el este del país. (Agencia OPI Santa Cruz)