Gabriela Castillo suma un tercer rol en el área de energía e hidrocarburos

(OPI TdF) – La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, fue designada como nueva directora de la empresa estatal Terra Ignis, sumando así una tercera función en el Poder Ejecutivo fueguino, ya que también se desempeña como ministra de Obras Públicas y subroga la cartera de Energía.

En una entrevista radial, Castillo afirmó que el gobernador la designó en un cargo “ad honorem“, con el objetivo de trabajar en proyectos de explotación de hidrocarburos. La funcionaria explicó que la decisión de que un ministro forme parte del directorio de Terra Ignis no es nueva, ya que el exministro de Energía, Alejandro Aguirre, ocupó ese lugar hasta su reciente reemplazo. Castillo detalló que la composición del directorio de la empresa incluye a dos representantes de la Legislatura y tres del Ejecutivo, y es potestad del gobernador definir a quién designa.

Consultada sobre si la acumulación de cargos afectaría su desempeño, la ministra lo negó rotundamente. Aseguró que tiene una jornada “XL” y que su equipo en Obras Públicas está organizado para que pueda atender todas las áreas. “Es menospreciar la labor pensar en el simplismo de que abandono algo para hacerme cargo de esto“, sostuvo, criticando a sus detractores.

Castillo también se refirió a las negociaciones con YPF, que se retirará de las operaciones en la provincia, una de las principales prioridades de Terra Ignis. “Estamos avanzando en el acuerdo“, afirmó, explicando que se está analizando la situación de los activos y pasivos de la petrolera. La ministra señaló que la provincia, a través de Terra Ignis y el Ministerio de Energía, busca la mejor forma de gestionar esta retirada para recuperar las áreas que deja YPF.

Entre los desafíos de Terra Ignis, Castillo destacó que la empresa ya está participando en la generación de energía eléctrica, con siete equipos instalados que abastecen a dos líneas de la ciudad de Ushuaia. Además, aseguró que la provincia busca consolidar a Terra Ignis como una productora de hidrocarburos, siguiendo el modelo de otras provincias como Neuquén y Santa Cruz.

La funcionaria agregó que las negociaciones con YPF incluyen el análisis de la situación del personal, que afecta a unos 500 trabajadores entre directos y subcontratados. “Todo está dentro del análisis y es uno de los puntos que se analizan“, precisó. Finalmente, Castillo remarcó que la provincia busca ampliar su matriz productiva en el área de hidrocarburos, agregando eslabones de valor que no se limiten a la actividad extractiva, y mencionó un acuerdo con China en el área petroquímica. (Agencia OPI Tierra del Fuego)