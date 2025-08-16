Buscar
Arribó a Ushuaia el nuevo buque que reforzará la seguridad y el control marítimo austral

Tierra del Fuego
(OPI TdF) – El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” llegó al Muelle Militar “Comodoro de Marina Augusto Lasserre” en Ushuaia para asumir su rol como buque de estación en la zona austral del país. La unidad, que depende de la División Patrullado Marítimo, fue recibida por el Jefe de Estado Mayor del Área Naval Austral (ANAU), Capitán de Navío Carlos Alberto Soto. La llegada del navío fue amenizada por la Banda de Música del ANAU, que interpretó varias marchas militares.

En su nuevo rol, el patrullero será responsable de relevar a la dotación de personal en los Puestos de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo, ubicados en el sur de Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico Sur. Además, transportará materiales esenciales para mejorar las condiciones de habitabilidad de estos puestos.

El buque también asumirá la guardia permanente en casos de búsqueda y rescate (SAR) dentro del área de responsabilidad del ANAU. Participará en ejercicios de adiestramiento con otras unidades de la Armada Argentina y formará parte del ejercicio binacional Viekaren, que se llevará a cabo a fines de agosto junto a la Armada de Chile.

El ARA “Contraalmirante Cordero” reemplaza al aviso ARA “Teniente Olivieri”, que había cumplido funciones de buque de estación en Ushuaia desde febrero de este año. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

