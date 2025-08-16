Investigan a un médico de Río Gallegos por presunta defraudación a la Caja de Servicios Sociales

- Publicidad -

La justicia provincial encabezó este viernes un procedimiento en el barrio Ayres Argentinos en una causa que investiga un caso de posible defraudación en perjuicio de la Caja de Servicios Sociales y tiene como implicado a un médico que habría presentado 84 prestaciones en una sola jornada.

Efectivos de la División de Investigaciones (DDI) Río Gallegos realizaron el procedimiento a solicitud del Juzgado de Instrucción Penal N°2, a cargo de la jueza Yamila Bórquez.

La investigación por presunta defraudación contra el Estado implica a un reconocido reumatólogo de Río Gallegos que cargaba las prestaciones de manera digital y en un día alcanzó las 84 atenciones médicas.

El centro médico está ubicado en la calle 30 y la jueza Bórquez sostuvo que “la investigación es muy incipiente y nos encontramos en búsqueda de información de interés para la causa”.

La Caja de Servicios Sociales inició un proceso de control, auditoría y saneamiento de la obra social para identificar las prestaciones, donde se presentó el caso del Dr. Horacio Cottet, quien llegó a registrar 84 consultas médicas en un solo día. (Agencia OPI Santa Cruz)