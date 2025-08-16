Investigan a un médico de Río Gallegos por presunta defraudación a la Caja de Servicios Sociales

La justicia provincial encabezó este viernes un procedimiento en el barrio Ayres Argentinos en una causa que investiga un caso de posible defraudación en perjuicio de la Caja de Servicios Sociales y tiene como implicado a un médico que habría presentado 84 prestaciones en una sola jornada.
Efectivos de la División de Investigaciones (DDI) Río Gallegos realizaron el procedimiento a solicitud del Juzgado de Instrucción Penal N°2, a cargo de la jueza Yamila Bórquez.
La investigación por presunta defraudación contra el Estado implica a un reconocido reumatólogo de Río Gallegos que cargaba las prestaciones de manera digital y en un día alcanzó las 84 atenciones médicas.
El centro médico está ubicado en la calle 30 y la jueza Bórquez sostuvo que “la investigación es muy incipiente y nos encontramos en búsqueda de información de interés para la causa”.
La Caja de Servicios Sociales inició un proceso de control, auditoría y saneamiento de la obra social para identificar las prestaciones, donde se presentó el caso del Dr. Horacio Cottet, quien llegó a registrar 84 consultas médicas en un solo día. (Agencia OPI Santa Cruz)
84 es mucho? Yo creo que no porque es solo hacer recetas. Los médicos rara vez atienden al paciente en las enfermedades crónicas, se limitan a hacer recetas y eso figura como consulta. Es uno de los tantos kioskitos que existen en la Argentina.
Debería haber una receta anual de medicamentos y un control obligatorio anual para renovar la condición de crónico. Son curros de los médicos e inoperancia de los agentes de la CSS, total ellos la guita para pagarle a los profesionales no la ponen.