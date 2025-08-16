Buscar
Suscribirse

Investigan a un médico de Río Gallegos por presunta defraudación a la Caja de Servicios Sociales

Santa Cruz
- Publicidad -

La justicia provincial encabezó este viernes un procedimiento en el barrio Ayres Argentinos en una causa que investiga un caso de posible defraudación en perjuicio de la Caja de Servicios Sociales y tiene como implicado a un médico que habría presentado 84 prestaciones en una sola jornada.

Efectivos de la División de Investigaciones (DDI) Río Gallegos realizaron el procedimiento a solicitud del Juzgado de Instrucción Penal  N°2, a cargo de la jueza Yamila Bórquez.

La investigación por presunta defraudación contra el Estado implica a un reconocido reumatólogo de Río Gallegos que cargaba las prestaciones de manera digital y en un día alcanzó las 84 atenciones médicas.

- Publicidad -

El centro médico está ubicado en la calle 30 y la jueza Bórquez sostuvo que “la investigación es muy incipiente y nos encontramos en búsqueda de información de interés para la causa”.

La Caja de Servicios Sociales inició un proceso de control, auditoría y saneamiento de la obra social para identificar las prestaciones, donde se presentó el caso del Dr. Horacio Cottet, quien llegó a registrar 84 consultas médicas en un solo día. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -

1 COMENTARIO

  1. 84 es mucho? Yo creo que no porque es solo hacer recetas. Los médicos rara vez atienden al paciente en las enfermedades crónicas, se limitan a hacer recetas y eso figura como consulta. Es uno de los tantos kioskitos que existen en la Argentina.
    Debería haber una receta anual de medicamentos y un control obligatorio anual para renovar la condición de crónico. Son curros de los médicos e inoperancia de los agentes de la CSS, total ellos la guita para pagarle a los profesionales no la ponen.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Más Noticias

La Cámara de diputados aprobó por unanimidad un pedido para que CGC informe sobre inversiones, puestos de trabajo, cumplimiento ambiental y regalías en la provincia

Destacadas

El 51% de los argentinos quiere un esquema de trabajo flexible, pero solo el 13% lo tiene

Economía y Finanzas

Tras el encuentro con Putin, Donald Trump se reunirá con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca

Internacionales

Elecciones en Bolivia: La oposición lidera las encuestas y un balotaje es la principal posibilidad

Internacionales

Notas Relacionadas

- Publicidad -