Trabajadores estatales se capacitan en gestión pública

Tierra del Fuego
(OPI TdF) – Unos 60 trabajadores estatales se encuentran cursando la capacitación en Gestión Pública, propuesta académica donde también participan directivos pertenecientes a la administración pública provincial, municipal y a organismos descentralizados.

Impulsada por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), en articulación con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se inició el Programa de Formación en Gestión Pública y Desarrollo Territorial, destinada a agentes estatales de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

La propuesta es de formación continua y tiene como objetivo fortalecer las competencias técnicas y estratégicas de “los cuadros dirigenciales de la provincia, combinando el rigor académico con la aplicación práctica a lo largo de cuatro meses de cursada”.

La iniciativa pretende “consolidar redes interinstitucionales entre agentes públicos, académicos y especialistas; brindar herramientas conceptuales y metodológicas para la formulación, gestión y evaluación de proyectos de desarrollo territorial; fomentar una mirada crítica sobre los paradigmas de la gestión pública desde una perspectiva local; y analizar los principales desafíos socioeconómicos, productivos y ambientales de Tierra del Fuego”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

