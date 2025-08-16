Buscar
Tras 5 días de búsqueda, apareció el hombre buscado en Caleta Olivia

Santa Cruz
Luego de 5 días sin conocer su paradero, la familia de Maximiliano Agesta informó que finalmente el hombre apareció este viernes y se encuentra con buen estado de salud.

Agesta era intensamente buscado en Caleta Olivia tras haberse perdido contacto sobre su paradero desde el domingo 10 de agosto.

Tras su regreso se presentó en la sede policial para aclarar los motivos de su ausencia, dado que la fuerza de seguridad se movilizó para dar con su persona tras la denuncia de su familia.

La última vez que se supo de él había sido el domingo en una vivienda del barrio 2 de Abril. (Agencia OPI Santa Cruz)

