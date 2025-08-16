Tras el encuentro con Putin, Donald Trump se reunirá con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca

- Publicidad -

Después de que la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska no lograra un acuerdo para detener la guerra, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que viajará a Washington para reunirse con Trump el próximo lunes. La reunión se realizará tras una “larga y significativa” conversación telefónica entre ambos líderes, en la que Trump reiteró su interés en un “acuerdo de paz” que ponga fin a la guerra, en lugar de un alto el fuego.

El encuentro en Washington será el primero entre Zelenski y Trump desde que este último criticó públicamente al presidente ucraniano en una reunión en la Oficina Oval el 28 de febrero. Zelenski expresó su agradecimiento por la invitación y señaló que discutirán “todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra”.

Por su parte, Trump confirmó la reunión y agregó que, “si todo sale bien”, programará un nuevo encuentro con el presidente Putin. Sobre la cumbre con el líder ruso, que fue el primer encuentro de este tipo en territorio estadounidense en una década, Trump se limitó a decir que “fue muy bien”, sin dar más detalles. (Agencia OPI Santa Cruz)