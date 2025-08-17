AMET evalúa nuevas medidas de fuerza esta semana

- Publicidad -

El secretario general de la Asociación Magisterio de la Educación Técnica (AMET), Gustavo Basiglio anunció que el gremio de los docentes técnicos evalúa nuevas medidas de fuerza para esta semana en reclamo de mejoras salariales y laborales.

AMET se sumaría de esta manera al paro por 72 horas dispuesto por el gremio docente ADOSAC.

Esta semana, los paritarios de ADOSAC y AMET fueron a la subcomisión laboral en el Consejo Provincial de Educación, pero no obtuvieron respuestas ni avances en las negociaciones.

Desde el gobierno de Claudio Vidal aseguraron que en materia salarial se cerró la discusión paritaria hasta enero de 2026 por el acta de paritarias que se firmó en marzo de 2025.

Basiglio sostuvo que “el ausentismo del CPE no se entiende, la falta de diálogo nos empuja a medidas de fuerza. No entendemos cuál es el problema de hablar de salario, pero además hay trabajamos pendientes como por ejemplo seguir trabajando el escalafón docente, lo pedagógico, lo edilicio”. (Agencia OPI Santa Cruz)